Enerji Bakanı ‘Cesur’ çıktı: Bizi etkilemez

T24 - Japonya’da Fukushima Nükleer Santrali’ndeki patlama dünyada şok etkisi yarattı. Der Spiegel Dergisi bundan sonra yeni santral inşa etmenin tüm dünyada çok ağır siyasi faturaları olabileceğini yazdı. Alman Başbakanı Merkel, ülkedeki santrallerin ömrünü uzatacak kararı askıya almaya hazırlanıyor. Türkiye’de ise Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Japonya’daki deprem nükleer santrallerin yapımıyla ilgili kararımızı etkilemez” dedi.



Japonya gibi nükleer santral yapımında dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanan ve her an depreme hazır bir ülkede, yaşanan deprem sonrası Fukushima Santrali’nde meydana gelen patlama tüm dünyanın gözünü korkuttu. Der Spiegel Dergisi atom çağının bittiğini ilan ederken, Almanya ve Fransa’da nükleer santrallere karşı dev gösteriler yapılmaya hazırlanıyor. Japon yetkilileri Fukushima Nükleer Santrali’nde şimdilik korkulacak bir durum olmadığını açıklasa da tüm dünya ülkeleri Japonya’daki vatandaşlarına ‘Ülkeyi terkedin’ uyarıları yapmaya başladı.



Japonya’daki bu patlamadan sonra özellikle Almanya alternatif enerji kaynakları tam olarak devreye sokulmamışken nükleer gücü çok fazla etkin kullanmanın doğru bir strateji olup olmadığını tartışıyor.



Alman Başbakanı Merkel’in ülkede kurulu nükleer santrallerin ömrünü uzatmayı öngören ve geçen yıl alınan kararı askıya almaya hazırlanıyor. Koalisyon kaynakları Merkel’in bu konuda kısa süre içinde açıklama yapacağını belirttiler.



Uzun yıllar nükleer santral yapımı konusunu tartışan ve Aralık ayında Mersin Akkuyu için ilk kez somut adım atabilen Türkiye ise bu tartışmaların dışında durmaya özen gösteriyor.



Enerji Bakanı Taner Yıldız, Japonya’da meydana gelen depremin ardından ülkedeki nükleer santrallerde yaşanan sorunları değerlendirdi ve gelişmelerin Türkiye’nin santral yapımıyla ilgili kararlılığını etkilemeyeceğini söyledi. Akkuyu’da Ruslarla birlikte güvenliğin ön planda tutulduğu bir sistem kurulması için karar verildiğini belirten Taner Yıldız, Mersin ve Sinop’a yapılacak santrallerin üçüncü jenerasyon olacağını vurguladı.



Bakan Taner Yıldız, “Bu santraller çok yüksek standartlara sahip. İsteseniz de bunların kötüsünü yapamazsınız” diye konuştu. Bugün Rusya’ya gidecek olan Yıldız, “Tabii ki güvenlikle ilgili ekstra bir müzakere süreci olacak. Ancak konunun bilgi kirliliğinden uzak tartışılması lazım” dedi.





Referandum yapılsın



Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralle ilgili en büyük kaygı yer seçimi. Zira santralin kurulacağı yerin 25 kilometre kuzeyinden geçerek denize doğru devam eden 300 kilometre uzunluğundaki Ecemiş Fayı’nın bu santral için büyük tehdit oluşturacağı belirtiliyor. Yılda 3 mm sol yönlü doğrultu atımlı harekete sahip, aktif bir fay olduğu anlaşılan Ecemiş Fayı’nda 500 yıldır 6-7 büyüklüğünde bir depremin olmaması bu fay boyunca tehlikeli bir enerji birikiminin olduğunada işaret ediyor.



38 yıl önce Akkuyu’ya nükleer santral kurulabilir yer lisansı veren üç kişilik ekipte yer alan Prof. Dr. Tolga Yarman bile, “O zamanki kriterlerle bugünküler bir değil” diyerek, Akkuyu’nun lisansının geçersiz olduğunu iddia etmişti. Sivil toplum kuruluşları ve Greenpeace’in yanısıra sosyal konulara olan duyarlılığı ile bilinen Beşiktaş’ın ünlü Çarşı Grubu da nükleer konusunda referandum yapılmasını talep ediyor.







