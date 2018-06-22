Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan Meral Akşener'e 1 milyon liralık dava

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Damadınız AA'ya seçim akşamı '21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?" diye sorması üzerine 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap veren Albayrak'ın mesajı şöyle:

"Millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım."