Enerji Bakanı Berat Albayrak: Ciddi uyarılarda bulunduk

Enerji Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’daki yaşanan elektrik kesintilerinden sonra AYEDAŞ ve BEDAŞ’ı ziyaret ettiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Albayrak, BEDAŞ’ta çekilen bir fotoğrafı, “BEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne geçerek bu kez Avrupa Yakası'ndaki çalışmaları inceledik. Eksiklikler konusunda ciddi uyarılarda bulunduk” notuyla paylaştı.

İşte o mesajlar: