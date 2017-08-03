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Enerji Bakanı Albayrak: YEKA ihalesinde dünya rekoru gerçekleşti

"Kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti"

03 Ağustos 2017 19:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, rüzgâr enerji ihalesinde dünya rekoru kırıldığını söyledi. 

Bakan Albayrak rekora ilişkin "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti" ifadesini kullandı.

İstanbul'daki rüzgâr ihalesi konferasından sonra basın mensuplarına konuşan Albayrak, "Güneşte olduğu gibi rüzgar ihalesinde de yüzde 65 yerlilik oranıyla çok büyük bir teknoloji üssü olma noktasında adım atıldı. 12 şehirde yapılacak rüzgar tirbünü fabrikaları ile 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Albayrak şöyle konuştu:

"İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" 

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