T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enerji Bakanı Albayrak: Yaz saatinde aynı istikamette devam edeceğiz

"Danıştay'ın kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok"

28 Eylül 2017 15:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  Danıştay'ın yaz saati uygulamasını durdurma kararına ilişkin, "Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz" dedi.

Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararının açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok" diye konuştu.

Enerji verimliliği ödül töreninde konuşan Albayrak, verimlilik hususunda yaz saati uygulamasının Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Rakamsal olarak raporlar yeni geldi. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptırarak baktığımızda geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık tasarrufla çok ciddi pozitif etki ortaya koymuştur. Bu süreç devam edecektir."

Ne olmuştu?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

ETİKETLER

Berat Albayrakyaz saati uygulaması

İlgili Haberler

Danıştay, sürekli yaz saati uygulamasını durdurdu

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24