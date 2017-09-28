Enerji Bakanı Albayrak: Yaz saatinde aynı istikamette devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasını durdurma kararına ilişkin, "Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz" dedi.

Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararının açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok" diye konuştu.

Enerji verimliliği ödül töreninde konuşan Albayrak, verimlilik hususunda yaz saati uygulamasının Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Rakamsal olarak raporlar yeni geldi. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptırarak baktığımızda geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık tasarrufla çok ciddi pozitif etki ortaya koymuştur. Bu süreç devam edecektir."

Ne olmuştu?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.