Danıştay, sürekli yaz saati uygulamasını durdurdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, geçen yıl eylül ayında aldığı Bakanlar Kurulu'nun tüm yurtta sürekli yaz saati uygulaması yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.

Yasanın yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu'na sınırlı yetki verdiği belirtilirken, buna karşın Bakanlar Kurulu'nun uygulamayı sürekli hale getirerek yetki aşımı yaptığı vurgulandı.

27 Mart 2016'dan itibaren yürürlüğe giren ve her yıl uygulanacak olan yaz saati düzenlemesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Yaz saati uygulaması için Bakanlar Kurulu'na verilen yetkide değişikliğin bir defaya mahsus uygulanabileceği, süreklilik arz edemeyeceği gerekçesiyle dava açıldı. Danıştay Dava İdareleri Kurulu, gerekçeyi haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Gerekçe: Yetki aşımı yapıldı

Kararın gerekçesinde, 697 sayılı yasayla Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkinin sınırlı bir yetki olduğu, bu yetkinin “başlanıç ve bitiş tarihleri belirtilmek” ve “bir saati aşmamak şartıyla” kullanılacağına dikkat çekilirken, şöyle denildi:

"Anılan yasanın sözkonusu yetkinin süreklilik arzedecek şekilde kullanılması konusunda Bakanlar Kurulu'na bir yetki vermediği tartışmasızdır. Dava konusu edilen Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi incelendiğinde, 697 sayılı yasanın 2. maddesi ile Bakanlar Kurulu'na başlanıç ve bitiş tarihlerini belirlemek suretiyle yaz saati uygulaması konusunda verilen yetkinin sürekli hale getirilerek kanunun verdiği yetki kullanımının aşıldığı, başka bir ifadeyle yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiği ve bu haliyle anılan kararın 697. sayılı kanunun ilgili maddesini değiştirir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır."