Enerji Bakanı açıkladı: 108 HES projesi iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Doğu Karadeniz'de 108 adet HES projesinin yapımından vazgeçilerek iptal edildiğini bildirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun soru önergesini yanıtlayan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi, DSİ Genel Müdürlüğü yetkisi dahilindedir. Başvuru yapılması uygun projeler DSİ internet sayfasında yayınlanarak özel sektör yatırımlarına açılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde inşaatı tamamlanmış ve işletmeye alınmış 152 tane HES vardır. Bu hidroelektrik santrallerin kurulu gücü toplam 3 bin 639,02 MW'dır. Şu an inşası devam etmekte olan 94 adet HES projesi bulunmaktadır. Ayrıca yapımından vazgeçilip iptal edilen 108 adet HES projesi vardır."