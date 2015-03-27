Enerji Bakanı: 2016 sonuna kadar Kandil'deyiz, çıkan petrolü PKK'yla paylaşmayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörlüğüne seçilen Fatih Birol'la kahvaltıda bir araya geldi. Üsküdar'da bir restoranda gerçekleşen buluşmada hem Yıldız hem de Birol basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yıldız, Kandil bölgesinde petrol arama sürecinin 2016 sonunda başlayacağını belirterek, "PKK ile paylaşılacak hiçbir şeyimiz olmaz. Biz Irak'la muhatabız" dedi.

Fatih Birol'un seçilmesinin 29 OECD üyesi ülkenin beraberce oluşturduğu toplulukta ilk defa gerçekleşen bir olay olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ,"Bu kendisinin bir başarısıdır. Kayseri tabiriyle tırnaklarıyla beraber buraya gelmiştir. Hem ülkemiz adına, hem de enerji sektörü adına tebriklerimizi sunuyorum "dedi.

Dün akşam Paris'ten geldiğini söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol' a konuşmasına espriyle başlayarak, " Böyle muhteşem bir kahvaltıdan sonra herhalde bir hafta yemek yememek gerekiyor" diye konuştu.

Hedeflerini anlattı

İcra Direktörü olarak birinci hedefinin genişleme, ikinci hedefinin enerji güvenliği ve üçüncü hedefinin de İklim değişikliği konusunda çalışmalar yapmak olduğunu söyleyen Birol, "Hiç bir zaman tedbiri elden bırakmamak lazım. Enerji arz güvenliği son derece önemli.Bu anlamda Türkiye'nin çok önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. TANAP projesi son derece önemli. Türkiye için, Avrupa ülkeleri için son derece önemli bir adım" diye konuştu.

Doğalgaz fiyatları

Bir soru üzerine kurda yaşanan artışları doğalgaz fiyatlarına yansıtmayacaklarını söyleyen Bakan Yıldız, " Biz Dolarla alıp, Türk Lirası ile sattığımız için aradaki fark vatandaşın aleyhine gelişecek bir fark. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Kendi içimizde bunu balans edeceğiz. Doğalgaz fiyatlarında Türkiye'nin maliyeti açısından herhangi bir düşüş sağlanmadı, ama dolar bazında gazın fiyatı düştü. Ama TL maliyeti açısından bu düşmedi. Biz bunu artış şeklinde vatandaşımıza yansıtamayız. Diğer kaynaklarla bunu dengelemek istiyoruz. Onun için bunu bir fiyat artışı şeklinde vatandaşımıza yansıtmayacağız" diye konuştu.

'Biz PKK ile değil Irak'la muhattabız'

Çözüm süreci başarıya ulaştıktan sonra Kandil dağı eteklerinde petrol aranacağı şeklinde daha önce çıkan haberleri hatırlatan bir gazeteciye yanıt veren Bakan Yıldız, "Biz bugünlerin olma ihtimalini daha yakın gördüğümüz için 15-16 ay öncesinden bir sözleşme yapmıştık. Ola ki Türkiye, bu hedefine ulaştığında, çözüm süreciyle alakalı Türkiye normalleştiğinde, bizim mutlaka bununla alakalı enerji alt yapısına hazırlıkta bulunmamız lazım diye. Ben inanıyorum, o bölgedeki petrolü arayacağımıza. Diğer 11 sahayla birlikte Türkiye ve Irak'a katkı koyacağına. Oradan çıkacak petrolü, 'PKK ile mi paylaşacaksınız' diye bir kısım arkadaşlar malüpilatif bir soru sordular. Biz PKK ile şuana kadar çok büyük sıkıntılar paylaştık. Bundan sonra hiçbir artı değeri paylaşmayız. PKK ile paylaşılacak hiçbir şeyimiz olmaz. Biz Irak'la muhatabız" dedi.

'Çözüm süreci başarıya ulaşacak'

Çözüm sürecinin başarılı olacağına inandığını söyleyen Bakan Taner Yıldız, "Bir kısım sıkıntılara rağmen, sayın Akdoğan'ın da dediği gibi şuanda bu sürecin zehirlenmesine dönük bazı işlemler yapılıyor. Biz bu sürecin doğru bir şekilde muhafaza edilmesinden yanayız. İstikrar enerji sektörünün en önemli olgularından bir tanesi. İstikrarın kaybolması halinde projelerin aksayacağını hep beraber gördük. Bizim orada 318 varillik gelir elde edebileceğimiz kuyuları, biz PKK döneminde açamadık. Biz orada bir sükunetin olmasıyla beraber bu çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın sonunda, böyle bir planlamamız bizim vardı. Ben çözüm sürecinin devama ereceğine dair inancımı bir kez daha burada vurguluyorum. Kandil dağı eteklerinde Türkiye petrol aradığında, bunun tabi bir sonuç olduğunu inşallah hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Yemen'deki gelişmeler

Yemen'de yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarında bir artış meydana getirebileceğini söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, "Irak gibi, İran gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler, dünya petrol üretimine ciddi katkı veriyorlar. Bu ülkelerin tamamı Ortadoğu'da. Ortadoğu'da ciddi sorunlar var. Burada önemli olan sorunların yapısal sorunlar olması. Bugün var, yarın yok olan sorunlar değil" dedi. Birol, petrolde enerji arz güvenliğinin en önemli çalışma alanı olacağını sözlerine ekledi.

Akkuyu Nükleer Santral reklamı

Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili hazırlanan reklam filmiyle ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Yıldız, " Niçin bu reklamlar yayınlanıyor ? Bunu da açık konuşmamız lazım. Türkiye'de nükleer güç santrallerinden enerji elde edilmesine dönük kanaat yüzde yüz katılımla olan bir kanaat değildir. Son derece faydalı olduğuna inanan ve bunun yapılmasını isteyenler olduğu gibi, tam tersi, bunun yapılmasının faydalı olmayacağına inanan vatandaşlarımız da var. Ama hepsi vatandaşımız. O yüzden bizim bunları daha çok anlatabiliyor olmamız lazım" diye konuştu.

'İstikrar için ne gerekiyorsa yapacağız...'



İç güvenlik paketiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Bakan Yıldız, " Türkiye'nin istikrarı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hem yasama hem yürütme açısından" dedi.

Yük olmadan yönetiyoruz

Elektrik fiyatları konusunda vatandaşlardan şikayetler aldıklarını söyleyen bir gazeteciye yanıt veren Yıldız," Avrupa'da en ucuz doğalgaz satan ülke Türkiye'dir. Elektrikte de en ucuz satan ilk 5 ülke arasındadır" dedi. Elindeki bardağı gösteren Bakan Yıldız, " Bunun değeri bir lira, 'yarısı elli kuruş olmaz mı' diyorum. Ama değeri bir lira. Ben elektrik fiyatlarının yarısına inmesini belki herkesten daha çok isteyen birisiyim. Ama bunun bir değeri var.Bir maliyeti var. Biz enerji sektörü olarak, kamu maliyetine yük olmadan bu sektörü yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.