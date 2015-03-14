'Erdoğan Kürt petrolünün dağıtımında Çalık Grubu'na imtiyaz sağladı' iddiası Meclis'te

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tolga Tanış’ın “Potus ve Beyefendi” kitabındaki Kürt petrolünün dağıtımında Çalık Grubu’na imtiyaz sağlandığı iddiaları karşısında “Yakından takip ediyoruz. İddialar yakından takip ettiğimiz konulardır. İşlemler şaibelidir. Bahse konu olan meseleler şüphelidir ve ciddidir. Kitapta konu edilen olaylar uzun zamandır bizim de yakından takibimizdedir. Bu konuyu her türlü zeminde gündeme getireceğiz. Meclis’te de tartışmaya açacağız” değerlendirmesini yaptı. CHP Genel Başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da “Bu iddialar benim uzunca bir süredir merceğim altında meclis gündemine taşıyarak hükümete soracağım” dedi.

Çalık Grubu’na imtiyaz sağlandığı iddiaları 2013 yılında iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirmişti. CHP dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için 29 Mart 2013’te gensoru önergesi verince konu gündeme gelmişti. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “çıkar ayağının bir tarafında Başbakanın açık desteğine sahip Çalık ve onunla ilişkili bazı şirketler ve kişiler vardır, bu şirketlerden birisi K. Irak petrolünü şimdilerde tankerlerle taşımakta olan Powertrans’tır. Powertrans, yakın gelecekte K. Irak’taki petrolü kendi boru hattıyla Türkiye’den ihraç etmeyi de hedefliyor. Bu Powertrans’ın doğrudan doğruya Çalık Grubuna ait olduğunun hem burada belgeleri var, Ticaret Sicil Gazetesi’nde arka arkaya konmuş hem de bu işi yapan iş adamlarından Mehmet Habbab verdiği beyanatta açık açık Powertrans’ın Çalık’ın ortaklığı olduğunu söylüyor” demişti.Yıldız, kabine toplantısında Çıray’ın gensoru önergesi gerekçesinde yer alan bu imtiyaza dair imzaların atıldığı iddialarına, “Ticari bir anlaşmanın gizli olması bütün bu anlaşmaların gizli olduğu anlamına gelmez” dedikten sonra, Bakanlar Kurulu’nda bir imza atılmadığını üstü kapalı bir şekilde ima etmişti. Yıldız, “Türkiye Cumhuriyeti, bir hükûmetten hükûmete ne bir anlaşma metnine ne bir Bakanlar Kuruluna sevk edilecek herhangi bir yapıya ne de Meclise gelecek herhangi bir işlem yapmamıştır. İleride bunlar olabilir mi? Beraberce izleriz ve bakarız” ifadelerini kullanmıştı.