-Enerji arenası İstanbul'da ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Türkiye'nin doğal gaz ithalatına yönelik sürdürdüğü önemli uluslararası projeler ile özel sektörün gaz alım ve toptan satışına yönelik çalışmalar 8-9 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Enerji Arenasında masaya yatırılacak. Stratejik Teknik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından İstanbul Cevahir Otelde düzenlenecek arenanın başlığı ''Uluslararası Dönüşüm ve Enerjide Yeni Dönem'' olacak. Arenada Irak gazının Nabucco projesine katılıp katılmayacağı gibi konuların yanısıra enerji fiyatları ele alınacak. Arenada ''Bölgesel Gaz Transit Projeleri ve Türkiye'de Gaz Piyasasının Gelişimi'' çerçevesinde BP Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Başkanı Rashid Javanshir ''Şah Deniz Gazının Güney Koridorunu Açmaktaki Önemi'', Gazprom İhracat, Kontrat ve Fiyatlandırma Genel Müdürü Sergey Komlev ''Rusya’nın Bölgedeki Mevcut ve Planlanan Kontratları'' konusunda birer sunum yapacak. Uluslararası Enerji Ajansı Baş ekonomisti Fatih Birol da enerji fiyatlarının geleceği konusunda bir sunumda bulunacak. 13. Uluslararası Enerji Arenası'nda, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine doğalgaz taşımaya yönelik oluşturulan boru hattı projelerinin lider şirketlerinin de projelerde gelinen aşamayla ilgili sunum yapacak. Projeler, Türkiye'deki enerji şirketlerini ve müteahhit şirketleri de yakından ilgilendiriyor. Rusya'dan ithal edilen 6 milyar metreküplük doğal gaz kontratının özel sektör eliyle yenilenmesinin planlanması ile özellikle doğal gaz ticaretinde özel sektörün payının arttırılması çalışmaları da Arenanın bir diğer önemli konusunu oluşturacak. Toplantının ikinci gününde Elektrik Üretim Projeleri ve Finansmanı ve Enerji Borsasının yanı sıra özel sektör yatırımları ve özelleştirmeler, yasal düzenlemeler gibi hususlarda konusunda özel şirketlerin üst düzey yöneticileri ile siyasi parti temsilcisi milletvekillerinin katılımı ile sorun ve çözüm platformu düzenlenecek. -Dört Enerji Bakanı bir araya gelecek- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılacağı Arenaya, Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev, Gürcistan Enerji Bakanı Aleksander Khetaguri, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Enerji Bakanı Ashti Hawrami'nin katılması bekleniyor. Yıllık 10 milyar metreküp doğal gazın taşınması beklenen ve Şahdeniz projesinin ikinci ayağına yönelik ilgili tüm tarafların katılacağı toplantılarda, Bakanlar arasında önemli ikili görüşmeler yapılması bekleniyor.