-ENEREM, ÖZAL VE UZUN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti'nin (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'nde Tekin Enerem, Ahmet Özal ve Salih Uzun, genel başkanlık adaylığından çekildi. Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kongrede, ilk turda hiçbir adayın seçilmek için yeterli sayı olan 663 oyu bulamamasının ardından Enerem, Özal ve Uzun adaylıktan çekildiğini Kongre Divan Başkanlığına bildirdi. Genel başkanlık seçimi için ikinci turda Adnan Dağıstanlı, Namık Kemal Zeybek ve Rıfat Serdaroğlu yarışacak. İkinci tur oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan aday genel başkanlığa seçilecek. Genel başkan adaylarının isimlerinin okunmasının ardından seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemine geçildi.