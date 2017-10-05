Enel CEO: Doğalgaz da kömür gibi bitmeye mahkum

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Dünyanın en büyük sekizinci enerji kurumu ENEL’in CEO’su doğalgazın da kömür gibi zamanla bitmeye mahkum olduğunu söyledi.

Euractiv web sitesiyle yaptığı bir röportajda konuşan Enel CEO’su ve Eurelectric yeni başkanı Francesco Starace yenilenebilir enerjilerin açık bir şekilde kazanan taraf olduğunu ve doğalgazın da kömürün ardından kademeli şekilde bırakılacak enerji çeşidi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği\'nin elektrik idaresi kurumu Eurelectric’in 2020 itibariyle kömür santrallerini tamamen kapatma vaadi var fakat henüz Yunanistan ve Polonya bu vaadin altına imza atmadı. Starace bu konuya dair sorulan bir soruya “Dürüst olmak gerekirse bence ikna oldular bile. Polonya enerji bakanı geçtiğimiz günlerde son üç kömür santralinin tamamlanmasının ardından yeni kömür santrali yatırımlarının duracağını söyledi. Yunanistan’da ise Başbakan linyit kömürünün üretiminin ve kullanımının kademeli olarak azaltılacağına dair bir açıklama yaptı” diye yanıt verdi.

Doğalgazın da zamanla kullanımının aynen kömür gibi azalacağını öngören Starace “20 yıl boyunca hala doğalgaza ihtiyaç duyuluyor olacak. Fakat bugünün sorusu aslında şu; bundan sonra kim doğalgaz tesisi inşa edecek? Bu soruyu sorduğunuzda birçok şirketin bu işe girmeyeceğini görürsünüz. Yani yakında Avrupa’da artık doğalgaz santrali inşa edilmesine de son verileceğini konuşmaya başlayacağız, ve çok ilginç olacak” dedi.