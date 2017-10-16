Endüstriyel Temizlik Fuarı ISSA/INTERCLEAN ziyarete açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - ISSA/INTERCLEAN, 18-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek. 35.5 milyar TL pazar büyüklüğüne sahip Türkiye endüstriyel temizlik sektörünü uluslararası pazarlarla buluşturacak ISSA/INTERCLEAN İstanbul\'da, 70 ülkeden 4500\'ü aşkın ziyaretçi ve aralarında P&G, Nilfisk, Fantom, Rulopark gibi sektörün lider firmalarının bulunduğu 150 katılımcı marka yer alacak.

Türkiye, son 10 yılda inşaat sektöründe yaşanan pozitif büyüme sayesinde endüstriyel temizlik sektörünün Avrasya bölgesindeki yükselen pazarı oldu. Kamu projelerinin %24 oranında artması, havaalanı sayısının 27\'den 73\'e, 5 yıldızlı otel sayısının 297\'den 590\'a yükselmesi ve AVM sayısının 2017\'de %25 büyüyerek 450\'ye ulaşması gibi gelişmeler; Türkiye\'nin endüstriyel temizlik sektöründeki pazar payının 2017 yılında 27.1 milyar TL\'den 35.5 milyar TL\'ye yükselmesini sağladı.

Sektörde yaklaşık 5.000 firma bulunduğunu ve 1 milyon 300 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden ISSA INTERCLEAN İstanbul Marka Müdürü Hatice Dinçer, 18-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek ISSA/INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı\'nın, temizlik endüstrisinin Avrasya\'daki en önemli uluslararası etkinliği olduğunu söyledi. Türkiye\'nin Avrupa pazarının %11\'ine sahip olduğunu belirten Dinçer, “ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı\'nda bu yıl 150 marka ile 70 ülkeden 4.500\'ün üzerinde ziyaretçi katılımı hedefledik. RAI ISSA INTERCLEAN ve UBM destekleri ile düzenlediğimiz Alım Heyeti programımızda Rusya, Katar, Polonya, Kuveyt, Romanya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Özbekistan, Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan, Mısır, Gürcistan, Fas ve K.Irak bulunuyor. Endüstriyel temizlik sektöründe bulunan tüm alt sektörlerin tek çatı altında buluşturacağız. ISSA/INTERCLEAN, en yeni teknolojilerin ve işbirliği olanaklarının sunulduğu uluslararası bir platformö dedi. Dinçer, bu yıl fuarda özellikle yakın coğrafyadan önemli satın alma temsilcilerinin yer alacağına dikkat çekti.

ISSA ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği TESHİAD işbirliği, Amsterdam Rai ve UBM NTSR\'nin uluslararası gücü ile düzenlenen ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı\'nda, zemin bakım makineleri, temizlik kağıtları, kimyasal temizleyiciler, halı yıkama makineleri, temizlik ekipmanları ve tesis temizliği öne çıkan sektörler olacak. Ziyaretçi profilini ise AVM\'ler, özel okullar, belediyeler, restoranlar, perakende mağazaları, bankalar, kamu kurumları, fast food restoranları, inşaat firmaları, özel hastaneler, oteller, gıda üreticileri, sanayi firmaları, lojistik depoları, zemin kaplama firmaları, holdingler, site yönetim firmaları ve zincir spor salonları oluşturacak.

Türkiye\'nin tek endüstriyel temizlik fuarında ayrıca sektörün en büyük uluslararası federasyonu ISSA ve Türkiye\'deki partneri TESHİAD tarafından fuara paralel konferanslar gerçekleştirilecek. Sektörün bugünü, dengeleri ve geleceğinin konuşulacağı konferanslarda Stratejik Danışmanlık konusunda bağımsız araştırma firması Chemical Associates, Smithers Apex\'ten Dr.Peter Smallwood “Endüstriyel ve Kurumsal Temizlikte Yeni Trendlerö, MECA (Orta Doğu Danışmanlık Derneği) COO\'su Abdul G. Ansari “Sağlık Sektörü Temizliğinde En Geçerli Yöntemler: Ortadoğu\'ya Bakış ö, ISSA EMEA Program Geliştirme Direktörü Karel-Jan Boel “Tesis Temizliği Hizmetinizde Beklentiniz Karşılanıyor mu?ö, ISSA Avrupa Konseyi Başkanı Michel de Bruin “Temizlik Sektörünün Yeni Yüzü ö, TOBFED (Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş “Toplu Taşıma Araçlarında Hijyenö, Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Müdürü Pınar Günenç “Sektörün Hijyen Kavramına Bakış Açısıö, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Profesyonelleri Derneği) Başkanı Ali Işıldar “Otellerin Temizlik Sektöründen Beklentileriöni anlatacak. ISSA Interclean Istanbul Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerini uluslararası tedarikçiler bir araya gelerek yeni işbirlikleri fırsatlarının kurulmasına ortam sağlayacak. Sektöre dair yenilikçi fikir ve ürünler bu yıl ilk kez oluşturulacak İnovasyon Alanı\'nda sergilenecek.

Endüstriyel Temizlik Sektörü Hizmetleri ve Teknolojilerine yönelik ISSA/INTERCLEAN, ABD, Avrupa, Asya olmak üzere 3 farklı kıtada ve İstanbul(Türkiye), Amsterdam(Hollanda), Las Vegas (ABD) ve Meksika gibi 4 farklı ülkede düzenleniyor.