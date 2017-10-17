T24 LogoT24 Logo
Spor

Endüstriyel futbolda bugün: Antalyasporlu çocuk taraftarlar seremoniye çıkmak için para ödeyecek

Kırmızı-beyazlı ekip, son dönemde 'stat aramalarıyla' taraftarının tepkisini çekti

17 Ekim 2017 15:14

Ozan Kılıç

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, maç öncesi çocuk taraftarların futbolcularla birlikte seremoniye çıkmasının bedelini Anadolu takımlarıyla oynanan maçlar için 200; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan maçlar içinse 350 lira olarak belirledi.

Son dönemde 'stada girişte arama uygulamalarıyla' taraftarının tepkisini çeken ve bir kısım taraftarlarca 'boykot' edilen Antalyaspor yönetimi, çocuk taraftarların futbolcularla seremoniye çıkmasını ücretlendirdi.

Kulübün resmi sitesinde "Minik taraftarlarımıza duyuru" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"Antalyasporumuzun evinde oynadığı Süper Lig maçlarında, yıldız isimlerden oluşan A Takımımızla seremoniye çıkmak isteyen minik taraftarlarımızın hayalleri gerçek oluyor. Eğer; 2005 ila 2012 yılları arası doğumluysan,bu hayalini gerçekleştirmen için tek yapman gereken bizimle iletişime geçmen. Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!!!!!!"

'3 büyüklerde' nasıl?

'3 büyükler' olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; çocuk taraftarlardan seremoniye çıkmak için para almıyor.

Galatasaray, seremonide yer alacak çocukların ebeveynlerinin biletlerini kendi almalarını talep ederken Beşiktaş; çocukların ailelerine biletleri ücretsiz sunuyor.

Fenerbahçe ise bu alanda başka bir yöntem uyguluyor. Sarı-lacivertliler, seremonide yer alan miniklerden bazılarını altyapılarında başarılı performans gösteren öğrencilerden seçiyor.

ETİKETLER

AntalyasporSeremoni200liraçocuktaraftar350BeşiktaşFenerbahçeGalatasarayTrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24