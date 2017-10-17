Endüstriyel futbolda bugün: Antalyasporlu çocuk taraftarlar seremoniye çıkmak için para ödeyecek

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, maç öncesi çocuk taraftarların futbolcularla birlikte seremoniye çıkmasının bedelini Anadolu takımlarıyla oynanan maçlar için 200; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan maçlar içinse 350 lira olarak belirledi.

Son dönemde 'stada girişte arama uygulamalarıyla' taraftarının tepkisini çeken ve bir kısım taraftarlarca 'boykot' edilen Antalyaspor yönetimi, çocuk taraftarların futbolcularla seremoniye çıkmasını ücretlendirdi.

Kulübün resmi sitesinde "Minik taraftarlarımıza duyuru" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"Antalyasporumuzun evinde oynadığı Süper Lig maçlarında, yıldız isimlerden oluşan A Takımımızla seremoniye çıkmak isteyen minik taraftarlarımızın hayalleri gerçek oluyor. Eğer; 2005 ila 2012 yılları arası doğumluysan,bu hayalini gerçekleştirmen için tek yapman gereken bizimle iletişime geçmen. Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!!!!!!"

'3 büyüklerde' nasıl?

'3 büyükler' olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; çocuk taraftarlardan seremoniye çıkmak için para almıyor.

Galatasaray, seremonide yer alacak çocukların ebeveynlerinin biletlerini kendi almalarını talep ederken Beşiktaş; çocukların ailelerine biletleri ücretsiz sunuyor.

Fenerbahçe ise bu alanda başka bir yöntem uyguluyor. Sarı-lacivertliler, seremonide yer alan miniklerden bazılarını altyapılarında başarılı performans gösteren öğrencilerden seçiyor.