Endurtans Şampiyonası'nda yarışan üç Türk pilottan podyum başarısı

Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden 3 Türk pilot Emir Aşarı, Ersin Yücesan ve Mustafa Mehmet Kaya Almanya’da gerçekleşen NLS’nin (Nürburgring Langstrecken Serie) Endurtans Şampiyonası’nda podyuma çıkmayı başardı.

Geride kalan hafta sonu dünyanın en zorlu ve tehlikeli pisti olarak kabul edilen Nürburgring’de şampiyonanın 3’üncü yarışı gerçekleşti. Şampiyonanın V4 kategorisinde mücadele eden Emir Aşarı damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

2018 Türkiye Pist Şampiyonu Ersin Yücesan ile Mustafa Mehmet Kaya ise SP8T kategorisinde birincilik mücadelesi verdiler. Kendi kategorisindeki yarışı baştan sona domine eden Mustafa Mehmet Kaya birinci, Ersin Yücesan ise bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeyi başardı.

3 Türk pilot da şampiyonanın 3’üncü ayağında podyuma çıkmayı başardı. Ersin Yücesan ile Mutafa Mehmet Kaya önümüzdeki ay yapılacak Nürburgring 24 Saat Yarışı’nda kategorilerinde birinciliği hedefliyorlar…