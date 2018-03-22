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Spor

Enduro sezonu Muğla'da açılacak 

Muğla,(DHA) - TÜRKİYE Enduro ve ATV Şampiyonası, 24-25 Mart'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde start alacak

22 Mart 2018 14:38

Muğla,(DHA) - TÜRKİYE Enduro ve ATV Şampiyonası, 24-25 Mart\'ta Muğla\'nın Fethiye ilçesinde start alacak.
Enduro, ATV, motokros, süper enduro, süpermoto, drag, pist ve sujeti kategorilerinde gerçekleştirilecek yeni sezon, Muğla\'nın Fethiye ilçesinde 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile açılacak. Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenecek şampiyonanın açılış yarışı, Esenköy Mahallesi\'ndeki Akdeniz Off Road Park\'ta gerçekleştirilecek. Sporcular 24 Mart Cumartesi günü lastik, kaya, hurda otomobil, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için yarışacak.
25 Mart Pazar günü Kros Test (2.3 Km), Ekstrem Test (600 Mt) ve Enduro Testten (4.3 Km) oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek sporcular, ara etaplarla birlikte toplam 27 km\'yi kat edecekler. Enduro tutkunları gün boyunca; E1, E2, E3, EGenç, EB sınıflarında 4 Tur (108 Km), EC, EVeteran sınıflarında 3 Tur (81 Km) ve EKadın sınıfında da 1 Tur (27 Km) atarak ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak.
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nda sezonun ilk startı 24 Mart Cumartesi günü Fethiye Kültür Merkezi\'nden (Beşkaza Meydanı) verilecek. Yarışa katılacak sporcular Fethiye Kültür Merkezi\'nde saat 12:15\'te yapılacak brifingin ardından saat 13:00\'da Beşkaza Meydanı\'ndan sembolik start alacaklar.

(FOTOĞRAFLI)

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