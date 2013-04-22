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Dünya

Endülüs, fakir öğrencilere 3 öğün yemek verecek

İspanya’da Endülüs Özerk Yönetimi, mali sıkıntı çeken çocuklara okulda 3 öğün yemek sunacak

22 Nisan 2013 10:59

İspanya’da, mali kriz nedeniyle birçok öğrenci okulun yemekhane hizmetlerinden faydalanamıyor. Endülüs Özerk Yönetimi, mali sıkıntı çeken çocuklara okulda 3 öğün yemek sunmayı hedefliyor. Yasa tasarısı iki hafta içerisinde yerel mecliste görüşülecek. Tasarı kabul edildiği takdirde yüz binlerce öğrenci bu hizmetten faydalanabilecek.

İspanya'da, yemekhanede bir öğün yemeğin fiyatı 7 euroya dek yükselirken binlerce öğrenci bu öğünü atlamak zorunda kalıyor. Uzmanlar ise gençlerdeki beslenme yetersizliğinin zekâ gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

Ancak çocukların yiyecek sıkıntısı çektiği tek yer İspanya değil. Yunanistan’daki bazı ilkokulların önünde çocukların çöpten yiyecek topladığı belirtiliyor.

trtturkhaberdar.com'da yer alan El Pais'in haberine göre, Yunanistan’da, kırsal kesimde yaşayanlar kendi yiyeceklerini topraktan elde etme şansına sahip. Ancak büyük şehirlerde bu imkânın olmaması, özellikle burada yaşayan çocukların beslenme yetersizliği çekmelerine yol açıyor.

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