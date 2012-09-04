Endülüs bölgesi de hükümetten fon talep etti

İspanya'da hükümetten mali yardım isteyen son bölge Endülüs bölgesi oldu. Bölgenin kıdemli siyasetçilerinden Susana Diaz, merkezi hükümetin derhal 1 milyar euro yardım yapması gerektiğini açıkladı.

İspanya'nın Valencia, Murcia ve Katalonya bölgeleri de geçen haftalarda kurtarma paketi talep etmişlerdi.

Bu arada, İspanyol hükümeti, Haziran ayında kamulaştırılan Bankia'ya 4,5 milyar euro yatırım yapmayı kabul etti.

Bankia, yedi bölgesel bankanın 2010 yılında birleştirilmesi ile oluşturulmuştu.

Banka geçen yaz çöküşün eşiğindeyken hükümet tarafından kurtarılmıştı.



Bankalara sermaye desteği



İspanya banka kurtarma fonunun bu hamlesiyle, bankanın yeniden yapılandırması tamamlanıncaya kadar sermaye açığının kapanacağı tahmin ediliyor.

Geçen hafta Valencia bölgesi de merkezi hükümetten 4,5 milyar euro kurtarma fonu için başvuruda bulunmuştu.

Borç yükü altındaki Katalonya, beş milyar euro yardım talebinde bulunurken, Murcia ise 300 milyon euroya ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Madrid, 17 özerk bölgesi tarafından kurtarılmak üzere 18 milyar euroluk bir kamu fonu oluşturmuştu.

İspanyol hükümetinin bu borçlara karşılık nasıl koşullar koyacağı ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Endülüs özerk hükümeti, bölgedeki nakit açığını kapatmak için birçok farklı yola başvurduğunu, hükümetten yardım talebinin yanında mali piyasalara başvurmayı da göz önüne aldığını açıklamıştı.

Euro krizinin yoğun bir şekilde hissedildiği İspanya'nın ulusal ekonomisi, birbirini takip eden son üç çeyrek boyunca küçüldü.

Şimdiye kadar Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan tam kurtarma paketi talebinde bulunmayan İspanya'nın da bu yardıma ihtiyaç duyabileceği konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, piyasaların güvenini sağlamak için ülke ekonomisinin düzelmesinin yeni kemer sıkma politikalarını gerektirmediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü Madrid'i ziyaret ederek Başbakan Mariano Rajoy ile görüşmeye ve İspanya'nın ekonomik reform planlarının geleceği konusunda görüşmeye hazırlanıyor. (BBC Türkçe)