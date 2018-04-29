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BBC Türkçe

Endonezya'nın başkentinde patlamalar

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir otobüs terminalinde iki patlama meydana geldi. Olayın intihar saldırısı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

29 Nisan 2018 20:30

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir otobüs terminalinde iki patlama meydana geldi.

Polis yetkililerinin, Kampung Melayu terminalinde meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olma ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor, ancak saldırıda ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgiler netlik kazanmadı.

Reuters haber ajansı, polis yetkililerine dayandırdığı haberinde, saldırıda biri muhtemelen intihar bombacısı olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doğu Cakarta polis şefi Andry Wibowo Metro TV'ye yaptığı açıklamada, "Saat 21:00 civarında birbirine yakın iki patlama meydana geldi, üç kişi etkilendi" dedi. Ancak bu üç kişinin ölü ya da yaralı olduğuna ilişkin bir bilgi vermedi.

"Yarattığı hasara bakarak, patlamaların çok büyük olduğunu görebiliyorum" dedi.

Görgü tanığı Sultan Muhammed Firdaus, Kompas TV'ye yaptığı açıklamada 10 dakika arayla iki patlama duyduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'da güvenlik güçleri, uzun süredir radikal İslamcı militanlara karşı mücadele yürütülüyor. Güneydoğu Asya ülkesinden Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yüzlerce militanın katıldığı biliniyor.

Cakarta'da Ocak ayında düzenlenen 6 ayrı bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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