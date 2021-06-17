Endonezyalı yetkililer: Sinovac aşısı olan 350'den fazla doktor Koronavirüs'e yakalandı; hastaneye yatanlar oldu

Endonezya'da yetkililer, ülkede uygulanan Sinovac aşısını olan 350'den fazla doktorun Koronavirüs'e yakalandığını ve aralarında onlarca doktorun hastanede yatmak zorunda kaldığını açıkladı. Ülkenin Kudus bölgesinde, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı vakalarının artması endişe yarattı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Endonezya, Orta Cava'nın Kudus bölge sağlık yetkilisi Badai Ismoyo, Sinovac aşısı olan 350'den fazla doktorun Koronavirüs'e yakalandığını söyledi. Doktorların çoğunun asemptomatik olduğunu söyleyen Ismoyo, aralarından onlarca doktorun ise yüksek ateş ve düşen oksijen satürasyon seviyeleri nedeniyle hastanede yattığını ekledi.

Endonezya Tıp Birliği'ne göre, ülkedeki doktorların hemen hemen hepsi Çin'in Sinovac aşısını oldu.

Endonezya'nın Kudus bölgesinde, Delta varyantı kaynaklı vaka artışları olduğu tahmin ediliyor.

Endonezya'da bugüne kadar 1.9 milyondan fazla vaka tespit edilmiş, 53 binden fazla insan da hayatını kaybetmişti. Ülkede 946 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.