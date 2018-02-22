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Endonezyalı öğrenci: Kayseri'de 3 kez evlilik teklifi aldım

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ENDONEZYA’dan 5 yıl önce Kayseri’ye gelen Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi İndah Triyana (23), kentte 3 kez evlilik teklifi aldığını belirterek, ''Türkiye'ye okumaya geldim

22 Şubat 2018 14:51

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ENDONEZYA’dan 5 yıl önce Kayseri’ye gelen Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi İndah Triyana (23), kentte 3 kez evlilik teklifi aldığını belirterek, \'\'Türkiye\'ye okumaya geldim. Ancak, evlilik teklifleri beni  şaşırttı\" dedi.
Kimya öğrencisi İndah Triyana, \"Gelmeden önce bir araştırma yaptım ve Türkiye\'nin Avrupa’ya göre daha uygun olduğunu gördüm. Türkiye’de ise tercihimi Kayseri’den yana kullandım çünkü, maddi açıdan benim için en uygun şehirdi” dedi. Kayseri’de tercümanlık yaptığını da ifade eden Triyana, “Burs almadığım ve tek başıma olduğum için hafta sonları çalışıyorum. Türklere İngilizce, fizik, kimya gibi alanlarda özel dersler veriyorum. Tercümanlık yapıyorum” dedi.
\'SÜREKLİ ÇAY İÇİLMESİ TUHAFIMA GİDİYOR\'
Türk yemek kültürüne alışmakta zorlandığını söyleyen İndah Triyana, \"Yemek kültürü çok farklı. Hindistan sütünü sürekli tüketiyoruz ama burada öyle bir şey yok. Sabah burada ekmek yeniyor ama bizim kültürümüz de ekmek yok. 3 öğün pilav yiyoruz. İlk yılımda çok zorlandım. Türkler sürekli çay içiyorlar bu da bana çok tuhaf geldi\" diye konuştu.
İndah Triyana, Kayseri’de unutamadığı anlardan bahsederken, \"Sürekli evlilik teklifleri alıyorum. Bu duruma çok şaşırıyorum\" dedi. Triyana, \"Bunları tebessüm  ederek, teşekkür ederek geçiştiriyorum. Farklı farklı insanlardan 3 defa bu şekilde teklif aldım. Parkta otururken bir teyzede oğlunun mühendislik bölümünde okuduğunu ve onunla evlenmek isteyip istemediğimi sordu” ifadelerini kullandı. Annesinin Türk erkekleriyle evlenmesine sıcak bakmadığını da ifade eden İndah Triyana, \"5 yıldır ülkeme hiç gitmedim. Annem, eğer burada evlenirsem yine Endonezya\'ya gitmem diye korkuyor” dedi.

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