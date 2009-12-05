Endonezyalı işçi Sultan'ı geçemedi

2.71 metre uzunluğunda olduğunu iddia eden 25 yaşındaki Suparwono’nun Endonezya’nın Rekorlar Müzesi’nden yetkililerin yerde uzanarak ve ayakta gerçekleştirdiği ölçümlere göre gerçek boyunun 2.42 metre olduğu ortaya çıktı. Bu rakamla Suparwono, 2.47 metrelik Sultan Kösen’in rekorunu geçemiyor. Ama Suparwono’nun boyu, onu Endonezya’nın en uzun adamı yapmak için yeterli ölçüde. Ülkesinin en uzun adamı, bazen uzunluğuyla gurur duyduğunu, bazense normal bir insan gibi yaşayamadığı için bunun bir sorun olduğunu söylüyor.