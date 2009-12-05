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Yaşam

Endonezyalı işçi Sultan'ı geçemedi

Dünyanın en uzun adamı rekorunu elinde bulunduran Sultan Kösen'den daha uzunu yok.

05 Aralık 2009 02:00

Dünyanın en uzun adamı rekorunu elinde bulunduran Sultan Kösen'den daha uzun olduğunu iddia eden Endonezyalı işçinin, resmi ölçümlerle, Kösen'den 5 santimetre daha kısa olduğu anlaşıldı. 

Endonezyalı işçi Sultan'ı geçemedi

2.71 metre uzunluğunda olduğunu iddia eden 25 yaşındaki Suparwono’nun Endonezya’nın Rekorlar Müzesi’nden yetkililerin yerde uzanarak ve ayakta gerçekleştirdiği ölçümlere göre gerçek boyunun 2.42 metre olduğu ortaya çıktı. Bu rakamla Suparwono, 2.47 metrelik Sultan Kösen’in rekorunu geçemiyor. Ama Suparwono’nun boyu, onu Endonezya’nın en uzun adamı yapmak için yeterli ölçüde. Ülkesinin en uzun adamı, bazen uzunluğuyla gurur duyduğunu, bazense normal bir insan gibi yaşayamadığı için bunun bir sorun olduğunu söylüyor.

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