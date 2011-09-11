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Dünya

Endonezya'da kurtarma helikopteri düştü TİMİKA (A.A)

11 Eylül 2011 12:05

-Endonezya'da kurtarma helikopteri düştü TİMİKA (A.A) -11.09.2011 -  Endonezya'nın doğusunda düşen uçağın iki pilotuna ulaşmak üzere havalanan kurtarma helikopterinin dağlık bir bölgede düştüğü bildirildi. Askeri sözcü Yarbay Ali Bogra, madenci kasabası Timika'dan havalanan ve 5 Endonezyalı askeri taşıyan ''Bell-412'' tipi helikopterle kalkışından sonra irtibarın kesildiğini söyledi. Bogra, dağlık bir bölgeye düşen helikopterdeki askerlerden kurtulan olup olmadığını bilmediklerini belirtti.  Kurtarma helikopterinin dün düşen, ''Cessna 208-B'' tipi uçağın pilotlarını kurtarmak üzere havalandığı kaydedildi.

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