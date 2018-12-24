Endonezya'daki tsunami felaketinde ölü sayısı artıyor

Endonezya’da meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e yükseldi. Uzmanlar volkanik hareketliliğin başka tsunami felaketlerine de yol açabileceği uyarısında bulunuyor.Endonezya'da volkanik hareketlilik sonucu meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bin 500 kişinin yaralandığını,128 kişiye ise ulaşılamadığını açıkladı.

Nugroho, "Erken tsunami uyarı sisteminin bulunmayışı nedeniyle insanların kaçmaya vakitlerinin kalmadığını, bu yüzden de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini" ifade etti. Depremlerin neden olduğu tsunamilerin aksine volkan patlamalarının tetiklediği tsunamilerde yetkililerin yaklaşan tehlikye karşı bölge sakinlerini uyaracak vakti çok daha sınırlı.

2004'te 220 bin kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya'daki tsunami felaketine Anak Krakatau Yanardağı'nda yaşanan patlamanın neden olduğu düşünülüyor. Tsunamiden yaklaşık yarım saat önce gerçekleşen patlama sonucu denizaltında toprak kayması yaşandığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, son aylarda yanardağdaki faaliyetlerin artmasının başka tsunami dalgalarına daha yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Anak Krakotoa, 1889'da Krakatoa adlı volkanda meydana gelen 36 bin kişinin öldüğü patlamanın ardından oluşmuştu. "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu'ndaki 40 bin kilometrelik deprem kuşağında yer alan Endonezya'da deprem ve volkanik patlamalar sıkça yaşanıyor. Son altı ayda üç doğal afetin vurduğu Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 2004 yılında yaşanan 9.1 büyüklüğündeki deprem sonucu 220 bin kişi hayatını kaybetmişti.

DW, AFP, dpa/SÖ,EC

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