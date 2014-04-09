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Dünya
Deutsche Welle

Endonezya'da zafer muhalefetin

Endonezya’da yaklaşık 186 milyon seçmen ülkenin yeni parlamentosunu seçmek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlar muhalefet partisinin zaferine işaret ediyor.

09 Nisan 2014 22:20


Endonezya’da yapılan parlamento seçimlerinde elde edilen ilk resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri muhalefetteki Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) kazandı. Partinin, oyların yaklaşık yüzde 20’sini aldığı belirtiliyor.

Oyların yüzde 15’ini aldığı kaydedilen eski diktatör Şuharto’nun Golkar Partisi ise seçimlerden ikinci güç olarak çıktı.

Yolsuzluk skandallarıyla sarsılan Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono’nun iktidardaki Demokratik Partisi’nin ise oyların yüzde 7,7’sini aldığı ve dördüncü olduğu kaydedildi.

Endonezya’daki seçimlerin resmi kısmi sonuçlarının önümüzdeki günlerde, resmi nihai sonuçların ise mayıs ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Devlet başkanlığı seçimleri

Temmuz ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olan Cakarta Valisi Joko Widodo'nun Demokratik Mücadele Partisi son haftalarda popülaritesini artırmıştı. Partisinin ipi göğüsleyeceğinden emin olduğunu belirten Widodo, devlet başkanlığı seçiminin de favori adayı.

Yudhoyono, iki görev döneminin ardından üçüncü kez devlet başkanlığına aday olamıyor.

Dünyada en çok Müslüman'ın yaşadığı ülke olan Endonezya'da 186 milyon seçmen 560 sandalyeli parlamento için sandık başına çağrılmıştı. Seçimlere 15 parti katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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