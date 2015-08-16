Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu

ATR42 tipi yolcu uçağı Papua eyaletinin başkenti Jayapura'dan yola çıktı. Uçak,

yaklaşık 50 uçuş dakikası mesafedeki Oksibil kentine gidiyordu. Oksibil, dağlık bir

bölgede yer alıyor. Uçakla bağlantının bir süre sonra koptuğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, uçağı arama-kurtarma çalışmalarına karanlığın bastırması

nedeniyle ara verildiğini duyurdu.

ATR 42, kısa mesafeli bir bölgesel yolcu uçağı. 23 metre uzunluğundaki gövdeye

sahip uçağın menzili yaklaşık bin 500 km.

Havayolu şirketi AB'nin kara listesindeydi

Fransız-İtalyan uçak üreticisi olan ATR tarafından inşa edilmiş bir çift motorlu

turboprop kısa mesafeli bölgesel yolcu uçağıdır. ATR 42'ler Airbus Grubu ile İtalyan

Alenia Aermacchi'nin ortak şirketi ATR tarafından üretiliyor.

Trigana, Avrupa Birliği’nin güvenlik kriterlerine uymadıkları için uçuş yasağı getirdiği

havayolları arasında yer alıyor. AB'nin kara listesindeki Trigana, Avrupa

havaalanlarına iniş yapamıyor. Havacılık güvenlik ağı "Aviation Safety Network"

portalının verilerine göre 1991 yılında faaliyete geçen Trigana Havayolları ile ilgili

şimdiye kadar 14 vaka kayıtlara geçti.

18 ayda 6 kaza, 1059 ölü

2014 ve 2015 yıllarında

bir dizi uçak kazası meydana geldi. Germanwings

Havayolları'na ait bir uçak 24

Mart'taki Barcelona-Düsseldorf seferi sırasında 150

yolcu ve mürettebatla Fransa'da düşmüştü. Kazadan kurtulan olmamıştı.

Bu yılın şubat ayında, Tayvan'ın

başkenti Taipei'deki Songshan Havaalanı'ndan yine

Tayvan'daki Kinmen Havaalanı'na gitmek üzere kalkan yolcu uçağı, havalandıktan kısa

süre sonra bir köprüye çarparak Keelung nehrine düşmüş, kazada 35 kişi hayatını

kaybetmişti.

2014 Aralık ayında AirAsia

Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Cava Denizi'ne düşmüş,

kazada 162 kişiden kurtulan olmamıştı. Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı

yolcu uçağı geçen yıl Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüş, 298 kişi ölmüştü.

2014 Temmuz ayında Burkina Faso'dan Cezayir'e giden yolcu uçağı Mali'de düşmüş,

116 kişi can vermişti.

2014 Martında Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı Kuala

Lumpur'dan Pekin'e giderken taşıdığı 298 kişiyle kaybolmuş, haftalarca süren arama

çalışmaları sonuç vermeyincve uçaktaki yolcu ve mürettebat ölü ilan edilmişti.



