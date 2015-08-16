Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu

ATR42 tipi yolcu uçağı Papua eyaletinin başkenti Jayapura'dan yola çıktı. Uçak,
yaklaşık 50 uçuş dakikası mesafedeki Oksibil kentine gidiyordu. Oksibil, dağlık bir
bölgede yer alıyor. Uçakla bağlantının bir süre sonra koptuğu belirtildi.
Endonezyalı yetkililer, uçağı arama-kurtarma çalışmalarına karanlığın bastırması
nedeniyle ara verildiğini duyurdu.
ATR 42, kısa mesafeli bir bölgesel yolcu uçağı. 23 metre uzunluğundaki gövdeye
sahip uçağın menzili yaklaşık bin 500 km.
Havayolu şirketi AB'nin kara listesindeydi
Fransız-İtalyan uçak üreticisi olan ATR tarafından inşa edilmiş bir çift motorlu
turboprop kısa mesafeli bölgesel yolcu uçağıdır. ATR 42'ler Airbus Grubu ile İtalyan
Alenia Aermacchi'nin ortak şirketi ATR tarafından üretiliyor.
Trigana, Avrupa Birliği’nin güvenlik kriterlerine uymadıkları için uçuş yasağı getirdiği
havayolları arasında yer alıyor. AB'nin kara listesindeki Trigana, Avrupa
havaalanlarına iniş yapamıyor. Havacılık güvenlik ağı "Aviation Safety Network"
portalının verilerine göre 1991 yılında faaliyete geçen Trigana Havayolları ile ilgili
şimdiye kadar 14 vaka kayıtlara geçti.
18 ayda 6 kaza, 1059 ölü
2014 ve 2015 yıllarında
bir dizi uçak kazası meydana geldi. Germanwings
Havayolları'na ait bir uçak 24
Mart'taki Barcelona-Düsseldorf seferi sırasında 150
yolcu ve mürettebatla Fransa'da düşmüştü. Kazadan kurtulan olmamıştı.
Bu yılın şubat ayında, Tayvan'ın
başkenti Taipei'deki Songshan Havaalanı'ndan yine
Tayvan'daki Kinmen Havaalanı'na gitmek üzere kalkan yolcu uçağı, havalandıktan kısa
süre sonra bir köprüye çarparak Keelung nehrine düşmüş, kazada 35 kişi hayatını
kaybetmişti.
2014 Aralık ayında AirAsia
Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Cava Denizi'ne düşmüş,
kazada 162 kişiden kurtulan olmamıştı. Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı
yolcu uçağı geçen yıl Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüş, 298 kişi ölmüştü.
2014 Temmuz ayında Burkina Faso'dan Cezayir'e giden yolcu uçağı Mali'de düşmüş,
116 kişi can vermişti.
2014 Martında Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı Kuala
Lumpur'dan Pekin'e giderken taşıdığı 298 kişiyle kaybolmuş, haftalarca süren arama
çalışmaları sonuç vermeyincve uçaktaki yolcu ve mürettebat ölü ilan edilmişti.