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Çevre

Endonezya’da yeni bir orangutan nüfusu keşfedildi

Doğa bilimciler, Endonezya'da sayıları iki bini bulan yeni bir orangutan nüfusu keşfetti.

12 Nisan 2009 03:00

Doğa bilimciler, Endonezya'da sayıları iki bini bulan yeni bir orangutan nüfusu keşfetti.

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan orangutanlar açısından son derece önem taşıyan bu keşif, bilim adamlarını sevindirdi.

Borneo adasının doğu kesimindeki ormanlık alanda araştırma yapan doğa bilimciler, 219 adet orangutan yuvası tespit etti. Bu yuvalardan hareketle, "önemli" sayıda orangutanın bölgede yaşadığı belirlendi. Orangutanların kesin sayısını henüz belirleyemeyen ekip üyeleri, yuvalara bakıldığında bu sayının yaklaşık iki bin olacağını ifade etti.

Vahşi hayatta, yüzde 90'ı Endonezya'da ve geri kalanı komşu Malezya'da olmak üzere 50 bin ile 60 bin arasında orangutan bulunduğu tahmin ediliyor.

(AA)

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