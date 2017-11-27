Endonezya’da volkan tehlikesiyle tahliye edileceklerin sayısı 150 bine yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Endonezya’nın Bali adasındaki Agung yanardağında daha büyük bir patlama olasılığı nedeniyle Bali valisi 150 bin kişinin tahliye edilmesi gerekebileceğini söyledi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi bölgede ilan ettiği acil durumu en üst düzeye yükseltti ve volkanik dağın 8 ila 10 km çevresindeki herkesin bölgeyi tahliye etmesi gerektiğini söyledi.

\"Her an bir patlama olabilir\" uyarısı yapan Afet Yönetimi bölgedeki hayvanları da tahliye etmeye çalışıyor.

Şimdiye kadar 40 bin kişinin tahliye edildiği, 60 bin kişinin daha tahliyesinin sürdüğü ve bu rakamın 150 bine yükselebileceği belirtildi.

Afet Yönetimi sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, \"Tehlike bölgesinki insanların muhtemel bir patlama nedeniyle bölgeyi derhal terketmelerini istiyoruz. Tüm vatandaşların tahliyesi tamamlanmadı çünkü bazıları çiftlik hayvanlarının tahliyesini bekliyor, bazıları da güvende olduklarını düşünüyor\" dedi.

Yetkililer tehlikeli çamur sellerine yönelik de halkı uyardı.

Volkandan göğe yükselen kara dumanlar nedeniyle Bali’ye yapılan tüm uçuşlar iptal edilirken, Afet Yönetimi\'ne göre, adada yaklaşık 59 bin turist de mahsur kaldı.

Afet Yönetimi, yanardağın tepesinden beyaz duman çıkmaya başladığı Eylül ayının son haftasından itibaren \"acil durum\" ilan etmiş ve bölgede yaşayanlar için volkandan uzak bölgelerde geçici barınma kampları kurulmuştu. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Agung yanardağından genel görüntüler

- Dağın eteklerinde ilerleyen çamur seli