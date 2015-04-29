Endonezya'da uyuşturucu kaçakçıları idam edildi



Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum edilen sekiz kişinin infazı gerçekleştirildi.

İdam edilen sekiz kişi arasında iki Avustralyalı'nın da bulunduğu kaydedildi. Ancak Filipin vatandaşı olan bir mahkumun infazı ise son anda ertelendi.

Mahkumlar arasında bir Brezilyalı, 4 Afrikalı ve bir Endonezyalı da bulunuyordu. MetroTV ve Jakarta Post gazetesi, mahkumların hapishane adası Nusakambangan'da kurşuna dizilerek öldürüldüğünü bildirdi.

Endonezya, uluslararası af çağrılarını reddedip infaz kararını uygulama kararı almıştı. Mahkumların yakınları yerel saatle 20:00'de kadar idam mahkumlarıyla vedalaştı.

Başsavcı Muhammed Prasetyo, infazları ertelemek için bir neden olmadığını kaydetti.