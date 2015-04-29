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Dünya
Deutsche Welle

Endonezya'da uyuşturucu kaçakçıları idam edildi

Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen sekiz kişi Endonezya’da kurşuna dizilerek idam edildi. Mahkumlardan yedisi yabancı uyrukluydu.

29 Nisan 2015 00:35


Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum edilen sekiz kişinin infazı gerçekleştirildi.

İdam edilen sekiz kişi arasında iki Avustralyalı'nın da bulunduğu kaydedildi. Ancak Filipin vatandaşı olan bir mahkumun infazı ise son anda ertelendi.

Mahkumlar arasında bir Brezilyalı, 4 Afrikalı ve bir Endonezyalı da bulunuyordu. MetroTV ve Jakarta Post gazetesi, mahkumların hapishane adası Nusakambangan'da kurşuna dizilerek öldürüldüğünü bildirdi.

Endonezya, uluslararası af çağrılarını reddedip infaz kararını uygulama kararı almıştı. Mahkumların yakınları yerel saatle 20:00'de kadar idam mahkumlarıyla vedalaştı.

Başsavcı Muhammed Prasetyo, infazları ertelemek için bir neden olmadığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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