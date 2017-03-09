Endonezya'da Suudi Kralı için çıplak heykeller örtüldü

Aralarında 25 prensin de bulunduğu 1500 kişilik bir heyetle Endonezya'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud için, Bogor Sarayı'ndaki çıplak heykellerin üzeri örtüldü.

Endonezyalı yetkililer, heykellerin krala saygı için örtüldüğünü söyledi. Suudi Kralı sarayda Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya gelmişti.

Endonezya'ya yüzlerce ton eşya yüklü altı Boing ve bir Hercules kargo uçağıyla gelen Kral, ziyaretini üç gün uzatarak Bali adasına geçti.

Ancak çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu adada yerel yetkililer, kültürlerinin bir parçası olduğunu söyleyerek çıplak heykellerin örtülmeyeceğini açıkladı.

Geçen yıl, Roma'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyareti sırasında, bir müzede klasik kadın heykellerin üzeri örtülmüştü.

Suudi Arabistan Kralı, Bali'de Nusa Dua plajındaki bir otelde kalıyor. Ziyaretten önce, plajın kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Plaj kapatılmadı ancak otelin önüne bambu çit çekildi.

Suudi Kralı iki yıl önce Fransa'nın güneyindeki bir tatil merkezine gitmiş ve halk plajının kapatılması tepkilere neden olmuştu.

Endonezya'ya gelişinde havaalanında 2500 polis memuru ve askerle korunan Suudi Arabistan Kralı ve heyeti için Bali'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.