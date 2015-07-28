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Dünya
Deutsche Welle

Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaleti, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

28 Temmuz 2015 11:34


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 06:41'de meydana gelen depremin merkez üssünü eyalet merkezi Jayapura'nın 250 kilometre batısı olarak bildirdi. Depremin derinliği 52 kilometre olarak kaydedildi. Bölgede herhangi bir tsunami tehlikesi olmadığı duyurulurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Endonezyalı bir yetkili, 4 saniye süren depremin paniğe yol açtığını, vatandaşların korku içinde kendilerini sokağa attığını söyledi. Papua eyaleti, Yeni Gine adasının batısında yer alıyor. Adanın batısında Papua-Yeni Gine devleti bulunuyor.

Endonezya 'Pasifik ateş çemberi'nde

Tropik yağmur ormanları ile kaplı ve dağlık bölge, seyrek nüfusa sahip. "Earthquake-Report" isimli web sitesi deprem sonrası toprak kaymaları olabileceği uyarısında bulundu.

Endonezya "Pasifik ateş çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Güneydoğu Asya'da on kadar ülkeyi etkileyen tsunami felaketinde 168 bini Endonezyalı 220 bini aşkın kişi ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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