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Dünya

Endonezya’da patlama, 47 ölü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ekim (DHA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bir havai fişek fabrikasında gerçekleşen iki patlama ve sonrasında çıkan yangında en az 47 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

26 Ekim 2017 17:03

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ekim (DHA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bir havai fişek fabrikasında gerçekleşen iki patlama ve sonrasında çıkan yangında en az 47 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Cakarta’nın endüstri ve üretim merkezi olan Tangerang bölgesinde bulunan, iki ay önce işlevsel hale gelen fabrika, görgü tanıklarına göre, sabah saatlerinde bir patlamayla sarsıldı ve yanmaya başladı. Olaydan üç saat sonra ikinci bir patlamanın gerçekleştiği ve her iki patlamanın da kilometrelerce uzaktan duyulduğu ifade edildi.
Tangerang polis şefi Harry Kurniawan yerel medyaya yaptığı açıklamada, polis memurlarının fabrikanın deposuna girdiklerinde tanınmayacak hale gelen cesetlerle karşılaştıklarını söyledi.

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