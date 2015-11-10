Endonezya'da o hapishaneleri timsahlar koruyacak!

Endonezya'da uyuşturucu karşıtı birimlerden James Bond filmlerini aratmayacak bir fikir çıktı. Ülkede, idam mahkumlarını barındıracak çevresi timsahlarla korunan ada hapishanesi tasarısı sunuldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, teklif ülkenin Narkotik Birimleri şefi Budi Waeso'nun gözde projesi haline geldi.

Yerel bir haber sitesine konuşan Waeso, "Hapishaneye yerleştirebileceğimiz kadar timsah yerleştireceğiz. En acımasız timsah türünü arıyorum" dedi.

Waeso, çeşitli adaları gezip hapishaneye koruyacak en vahşi timsahları bulmak için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Narkotik Birimleri şefi timsahların insan gardiyanlardan daha başarılı olacağına inanıyor.

Waeso, "Timsahlara rüşvet veremezsiniz. Onları, mahkumları kaçırmak için ikna edemezsiniz" diye ekledi.

Waeso, Roger Moore'un bir adadan kaçarken timsahları atlama taşı olarak kullandığı James Bond filmi 'Yaşamak için Öldür' (Live and Let Die) benzeri bir durum yaşanmamasını da umuyor.

Adalet Bakanlığı'yla görüşmeler devam ediyor

Uyuşturucu karşıtı birimlerin temsilcisi Slamet Pribadi de yetkililerin idam mahkumları için özel bir hapishane inşa etmeyi düşündüklerini doğruladı.

Pribadi, bu hapishanelerde sadece uyuşturucu satıcılarının tutulacağını ve böylece onların diğer mahkumları da uyuşturucu çetelerine dahil etmelerini önleyeceklerini söyledi.

Temsilci, "Narkotik şubesinin bu planla ilgili Adalet Bakanlığı'yla görüşmeleri devam ediyor" diye ekledi.

Endonezya'nın uyuşturucuyla savaşı

Endonezya dünyadaki en sıkı uyuşturucu karşıtı yasalardan birine sahip.

Yaptırımların arasında uyuşturucu kaçakçılarını kurşuna dizerek idam etmek de yer alıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında yedi yabancı uyuşturucu mahkumunu idam eden Endonezya uluslararası bir kargaşaya neden olmuştu.

Fakat Devlet Başkanı Joko Widodo, uyuşturucu satıcılarının idam cezası almasının ülkenin artan narkotik kullanımıyla savaş için kaçınılmaz bir milli görev olduğunu savunuyor.

Sıkı yasalara rağmen, Endonezya'nın rüşvetle anılan hapishaneleri uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.

Mahkumlar ve hapishane görevlileri sıklıkla uyuşturucuyla ilgili suçlarla yargılanıyor.