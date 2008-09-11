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Sağlık

Endonezya’da kuş gribinden 1 kişi öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınındaki Tangerang kasabasında bir kişinin kuş gribinden öldüğü belirtildi.

11 Eylül 2008 03:00

Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınındaki Tangerang kasabasında bir kişinin kuş gribinden öldüğü belirtildi.

Kuş gribine çözüm umudu

Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, Cakarta'dan yerel ve uluslararası uçuşların yapıldığı Sukarno-Hatta havaalanında bir kargo şirketi için şoförlük yapan 37 yaşındaki bir adamın kuş gribinden öldüğünü kaydetti.

Hastalıklı kümes hayvanları ile temas kurmadığı belirtilen adamın üç farklı hastanede tedavi gördükten sonra Temmuz başında öldüğü ve test sonuçlarının hastalığa neden olan H5N1 virüsünü gösterdiği ifade edildi.

Yetkililer, bu son vakayla ülkede kuş gribinden ölenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini kaydetti.

(AA)

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