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Dünya

Endonezya'da küresel ısınma konferansı

11 Mayıs 2009 03:00

Küresel ısınmanın denizlere tesirine dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Endonezya'da uluslararası konferans düzenleniyor.

Sulavezi adasının başkenti Manado'da bu sabah başlayan türünün bu ilk konferansına yaklaşık 70 ülkeden yetkililer katılıyor. Konferans beş gün sürecek.

Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Fredi Numeri, konferansı açarken yaptığı konuşmada, "Değerli deniz kaynaklarımıza yönelik tehdidin arttığı muhakkak. Küresel ısınma, yerkürenin birçok bölgesinde bu değerlerin yokoluş sürecini hızlandırıyor" dedi.

Hükümet yetkililerinin yanı sıra BM, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin de katıldığı konferans sonunda "Manado bildirgesi"yayımlanacak.

Denizlerdeki canlı türlerinin korunması, ısınmadan ileri gelen felaketlere hazırlıklar ve deniz seviyesinin yükselmesinin yaratacağı tehlikeler, konferansta ele alınacak başlıca konular.

Bu konferansın hemen ardından "Mercan Üçgeni" olarak nitelendirilen 5,7 milyon kilometrekarelik bölgeyi paylaşan 6 ülkenin liderleri zirvede bir araya gelerek, deniz canlı türleri açısından dünyanın bu en zengin bölgesinin sorunlarını ele alacak.

Filipinler, Malezya, Endonezya, Timor, Papua Yeni Gine ve Salomon Adaları arasındaki "Mercan Üçgeni", "Denizlerin Amazonu" olarak da tanımlanıyor.

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