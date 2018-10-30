Endonezya'da kurbanları arama çalışmaları sürüyor

Havalandıktan kısa süre sonra düşen Endonezya yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor. 189 kişi ve uçağın enkazı robot dalgıçlarla aranıyor.189 yolcu ve mürettebatıyla Endonezya açıklarında denize düşen Lion Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın tahmini düşüş mahallinde robot dalgıçlarla arama yapıldığı bildirildi. Endonezya haber ajansı Antara yeri tespit edilen uçak parçalarıyla, cesetlerin denizden çıkarıldığı bilgisini verdi.

Endonezya ulusal kurtarma kurumundan yapılan açıklamada şimdiye kadar ceset parçalarının da bulunduğu 10 çuval çıkarıldığı ancak uçağın düşüş yerinin henüz tam olarak belirlenemediği belirtildi.

Uçağın düştüğünün kesinleşmesinden hemen sonra resmi makamlarca kazada kurtulan olabileceğine ihtimal verilmediği duyurulmuştu. Havayolu şirketi uçak kazasına teknik arızanın yol açmış olabileceğini açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo havayolu şirketinin kazadan sorumlu olduğu iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Devlet Başkanı önce uçağın enkazıyla kazazedelere ulaşmaya çalıştıklarını ve Lion Air şirketiyle ilgili olası önlemler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Widodo uçağın düşüş nedeniyle ilgili spekülasyonlara da katılmayacağını ve konunun uçağın kara kutusu bulunup kayıtlar değerlendirildikten sonra ele alınabileceğini söyledi.

Uçak filoya yeni katılmıştı

Cakarta - Pangkal Pinang seferini yapmak üzere başkent havalimanından kalkan Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının tecrübeli Hintli pilotu kısa süre sonra yerel saatle 06.20'de kule ile irtibat kurarak arıza nedeniyle Cakarta'ya dönmek zorunda olduklarını bildirmişti.

Hava ulaştırma dairesinden yapılan açıklamada kalkıştan 13 dakika sonra uçak ile irtibatın kesildiği ve kalkış sırasında hava şartlarının uçuşa elverişli olduğu açıklandı.

Endonezya arama ve kurtarma kurumunun başkanı Muhammad Syaugi deniz yüzeyinde yapılan aramalarda canlıya rastlanmadığını ve uçak enkazının denizin 35 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Uçak filoya Ağustos ayı ortalarında katılmış ve şimdiye kadar sadece 800 saat uçmuştu. Lion Air, bütün Asya ülkelerindeki gibi Endonezya'da da hızla gelişen düşük maliyetli havayolu şirketlerinin en büyüğü sayılıyor.

DW, dpa/AG, GA

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