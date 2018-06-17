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BBC Türkçe

Endonezya'da kaybolan kadın dev pitonun karnından çıkarıldı

Endonezya'nın Muna Adası'nda kaybolan bir kadın, 7 metre uzunluğundaki dev pitonun karnında bulundu.

17 Haziran 2018 14:12

Endonezya'nın Muna Adası'nda kaybolan bir kadın, 7 metre uzunluğundaki dev pitonun karnında bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, 54 yaşındaki Wa Tiba adlı kadın, Perşembe günü Persiapan Lawela köyünde kaybolmuştu.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarında kayıp Wa Tiba'ya ait izler bulundu.

Kadını arayan köylüler önce Wa Tiba'nın terliklerini fark etti, ardından da birkaç metre mesafede karnı şiş bir yılanla karşılaştı.

Yerel emniyet müdürü, "Köylüler pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenip hayvanı öldürmüş ve karnını yarmış" dedi.

Wa Tiba'nın bedeni 7 metre uzunluğundaki pitonun karnından çıkarıldı.

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