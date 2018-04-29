Endonezya'da iki eşcinsel erkek, meydanda değnek cezasına çarptırıldı

Endonezya'nın Açe bölgesinde bir şeriat mahkemesi, eşcinsel ilişkiye giren iki erkeğe değnek cezası verdi.

Cezanın, bölgenin başkenti olan Banda Aceh'te, her birine 85 kez değnekle vurularak infaz edileceği açıklandı.

Eşcinsel ilişki Endonezya'da, yalnızca şeriat yasalarının uygulandığı muhafazakar Açe bölgesinde yasa dışı olsa da daha önce hiç kimse bu nedenle cezaya çarptırılmamıştı.

20 ve 23 yaşlarında olan iki erkek, Mart ayında yerel halktan kişiler tarafından bulunarak yetkililere teslim edildi.

Yargıçlar suçlanan iki erkek için, yasanın öngördüğü maksimum ceza olan 100 kırbaçtan daha düşük ceza verirken savcının talep ettiği 80 kırbacın ise üzerinde bir cezaya hükmetti.

Açe'de değnek cezaları daha önce yalnızca kumar ve alkol suçları için uygulanmıştı.

Son yıllarda giderek muhafazakarlaşan Açe, 2014'te eşcinselliğe karşı sert yasalar çıkarmıştı.

Açe bölgesinde 2001 yılından bu yana şeriat uygulanıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre yargıç Khairil Jamal, karar duruşmasında, iki erkeğin, "eşcinsel ilişki icra etme suçunu işlediğine yönelik ikna edici kanıtlar" olduğunu açıkladı.

Karar insan hakları grupları ve aktivistler tarafından kınandı.

LGBT hakları için mücadele eden Gaya Nustara adlı örgütün kurucusu Dede Oetomo, "Eşcinselliğin kriminalleştirilmesini Endonezya için geri adım olarak görüyorum" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de duruşma öncesinde, verilecek bir cezanın yalnızca Açe'de değil, diğer muhafazakar bölgelerde de LGBT'lerin korkularını artıracağını açıklamıştı.

Örgütler, ülkede eşcinsellik karşıtı atmosferin arttığını söylüyor.

İkilinin yaşadığı mahalledeki bir çete, iki eşcinsel erkeği döverken görüntülemiş, videoyu ülke çapında paylaşmıştı.