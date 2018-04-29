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BBC Türkçe

Endonezya'da iki eşcinsel erkeğin değnek cezası infaz edildi

Endonezya'nın Bande Açe kentinde, birbirleriyle cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle şeriat mahkemesi tarafından değnek cezasına çarptırılan iki erkeğin cezası bir caminin önünde infaz edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Endonezya'nın Bande Açe kentinde, birbirleriyle cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle şeriat mahkemesi tarafından değnek cezasına çarptırılan iki erkeğin cezası bir caminin önünde infaz edildi.

20 ve 23 yaşlarında olan erkeklerin sırtına 83'er kez değnekle vuruldu.

İki erkek, Mart'ta evlerine giren bir grup tarafından yetkililere teslim edilmişti.

Yüzleri kapalı infaz memurları, beyaz önlük giydirilen erkeklere vururken, meydanda toplanan yüzlerce kişi tezahürat yaptı. Kalabalıktan bazı kişilerin "Daha hızlı vur", "Bu ders olsun" diye bağırdıkları görüldü.

Bir yetkilinin ise "Onlar da insan" diyerek kalabalığı uyardığı duyuldu.

Şeriat mahkemesi, erkekleri 85'er değnek cezasına çarptırmıştı. Ancak gözaltında kaldıkları süre göz önüne alınarak bu kişilerin cezaları 83 değneğe indirildi.

Endonezya'da eşcincel ilişki, sadece şeriat hükümlerinin geçerli olduğu Açe eyaletinde yasak.

Ancak daha önce eyalette hiç kimse eşcinsel ilişki suçundan bu cezaya çarptırılmamıştı.

Başkent Cakarta'da dün eşcinsel seks partisi düzenlemekle suçlanan 141 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün bu kişilerin büyük bölümün serbest bırakıldığı belirtiliyor.

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