Endonezya'da hırsızların gasp ettiği 94 yaşındaki muz satıcısına bağış kampanyası

Endonezya'da hırsızların darp edip soyduğu 94 yaşındaki muz satıcısının ağlarken çekilen görüntüleri internette paylaşılınca, destek için bağış kampanyası başlatıldı.

Muz satıcısı Suratman, bir şoförün tezgâhına yaklaştığını ve meyvelerini satması için araca binmesini istediğini söyledi.

Aracın içindeki iki kişi Suratman'dan ceplerini boşaltmasını istedi ve yaşlı adamı araçtan atıp uzaklaştı.

Suratman, hırsızların yaklaşık 80 dolar çaldığını söyledi.

O sırada olayın yaşandığı yerden geçen Tommy Reza, yaşlı adamın ağlarken görüntülerini çekip internette paylaşınca Suratman'a destek ve bağış çağrıları yapıldı.

Paylaşılan videoda Suratman, hırsızların çaldığı parayla Ramazan Bayramı'nda kendisine yeni mobilyalar almayı planladığını söylüyordu.

Olay, Sumatra adasının Jambi vilayetinde yaşandı. BBC'ye konuşan Tommy Reza, "Tesadüfen oradan geçiyordum, bir adam 'Yardım edin' diye bağırıyordu" dedi.

Reza, Suratman'ın yaşadıklarını Facebook sayfasından paylaşınca arkadaşları yardım etmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine Reza, Suratman'a, çalınan parasının iade edilmesi için bağış kampanyası başlatmaya karar verdi.

Reza, "Jambi'den hatta Hong Kong ve Malezya gibi ülke dışından birçok kişi benimle iletişime geçip bağışı hangi hesaba yapabileceklerini sordu" dedi.

Birçok kişi de olaya tepki gösterdi.

Calista Primalia, Facebook'taki yorumunda şu mesajı paylaştı:

"Bu birçok açıdan çok tiksindirici bir olay."

"Birincisi, yalnızca geçimini sağlamaya çalışan yaşlı bir adamı seçmeleri çok şey anlatıyor. Ayrıca Ramazan'da böyle bir şey yapmış olmaları çok çirkin. Yazıklar olsun size!"

Videoyu izleyen Angie Kuron da "Bu adaletsizlik yüzünden ağladım. Ülke bu hale mi geldi? Umarım yetkililer bu sahtekârları en kısa sürede yakalar" dedi.

Videonun internette viral olmasından sonra Suratman için 2960 dolar toplandı.

Bölge valisi de Suratman'a 400 dolar bağışta bulunup stoktaki muzlarının hepsini de satın aldı.

Daha sonra topladığı parayı Suratman'ın ailesine verirken çekilen fotoğraflarını paylaşan Reza, "Çok memnun oldu, dualar ediyordu. Ben ona sadece aracı olduğumu söyledim. Endonezyalılar muhteşem. Birbirilerine duydukları şefkatten çok duygulandım" dedi.