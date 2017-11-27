Endonezya'da faaliyete geçen yanardağdan 100 bin kişi kaçıyor

İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Endonezya\'nın Bali adasındaki Agung yanardağının faaliyete geçmesi nedeniyle, hükümet volkan çevresinde yaşayan 100 bin kişiden bölgeyi boşaltmasını istedi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi, volkan faaliyetlerinin çok hareketlenmesinin ardından bölgede ilan ettiği olağanüstü durumu en üst düzeye yükseltti.

Volkandan göğe yükselen kara dumanlar nedeniyle yüzlerce uçuş da iptal edilirken, Afet Yönetimi\'ne göre, adada yaklaşık 59 bin turist de mahsur kaldı.

Afet Yönetimi, yanardağın tepesinden beyaz duman çıkmaya başladığı Eylül ayının son haftasından itibaren \"acil durum\" ilan etmiş ve bölgede yaşayanlar için volkandan uzak bölgelerde geçici barınma kampları kurulmuştku.

Afet yönetimi, çevredeki yerleşiklerin tahliyesinin ardından, bölgesinde kalan ve sayıları 300 bini bulduğu tahmin edilen büyükbaş hayvanları da kraterden uzaklaştırımıştı.