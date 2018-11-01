Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin kişisel eşyaları kıyıya çıkarıldı

T24 Haber Merkezi

Endonezya'da düşen Lion Air uçağının parçalarının bulunduğu bölgelerde görev yapan arama kurtarma ekipleri, uçakta hayatını kaybeden kazazedelerin kişisel eşyalarını kıyıya çıkarmaya başladı.

Cava Denizi'nden çıkarılan ayakkabı, cüzdan ve sırt çantası gibi kişisel eşyalar Jakarta'nın kuzeyinde bulunan Tanjung Priok limanına yığıldı. Denizden çıkarılan uçak parçaları da aynı yere koyuldu. Kazazedelerin aileleri, hayatını kaybeden yakınlarının eşyalarını teslim almak için limana geldi.

24 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden Epi Syamsul Qobar, CNN International' a oğlunun siyah spor ayakkabılarını görünce gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Limanda kaybettikleri yakınlarının eşyalarını almaya gelen birçok kişi, kazazedelerin cesetlerinin bulunmasını istediklerini belirtti.

Eşyaların kıyıya çıkarılmaya başladığını duyup, limana gelen herkes aradığını bulamadı. Bazı aileler kaybettiklerinin eşyalarını bulamayınca büyük üzüntü yaşadı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yapan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 13 dakika sonra denize çakılmıştı. Kaza sırasında uçakta bulunan 189 kişinin de hayatına kaybettiğine inanılıyor.