Endonezya'da düşen uçak drone ve sonarlarla aranıyor

Endonezya'da dün (29 Ekim 2018) 189 kişiyi taşıyan Lion Air uçağı havalanmasındna yaklaşık 13 dakika sonra denize düştü. Kazada, kurtulan kimsenin olmadığı açıklanırken, enkazı bulmak için drone ve sonarların kullanıldığı belirtildi.

Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 cesedin başkent Cakarta'daki Polis Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Öte yandan Endonezya'nın acil durum ajansının yöneticisi Sutopo Purwo Nughoro, Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın geçtiği bilinen son bölgelerin sonar cihazlarla tarandığını duyurdu.

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Ülkenin ulaşım güvenliği kurulu başkanı Soerjanto Tjahjono ise "Bu sabah enkazı ya da uçağın gövdesini bulmayı umuyoruz" dedi.

Uzmanlar uçağın kara kutusunu da bulmayı hedefliyor.

Endonezya Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Muhammed Syaugi, Salı sabahı itibariyle bazı beden parçalarının bulunduğunu, 10 ceset torbasına doldurulan parçaların kimlik tespiti için Cakarta'ya gönderildiğini duyurdu.

Denizde bulunan ayakkabı, cüzdan ve uçak parçaları gibi nesneler de 14 ayrı torba ile başkente götürüldü.

İlk veriler, kazadan kurtulan olmadığına işaret ediyor.

JT-610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta 178 yetişkin, 1'i çocuk, 2 bebek, 2 pilot ve 5 de kabin görevlisi vardı.

Yaşanan teknik sorun neydi?

Ağustos ayından itibaren faaliyette olan uçağın neden düştüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmasa da BBC'nin ulaştığı teknik günlüklere göre uçağın aygıtlarından birinde bir önceki gün sorun yaşandı.

Teknik günlüğe, pazar günü Bali'den Cakarta'ya gerçekleşen uçuşta bir aygıtın 'güvenilmez' olduğu notu düşüldü; pilotun aygıtı ikinci kaptana teslim ettiği belirtildi.

BBC, açıklama için Lion Air havayolu şirketine ulaşmayı başaramadı.

BBC'nin düşen uçağın bir önceki uçuşuna dair ele geçirdiği teknik notlara göre hava hızını gösteren aygıt güven telkin etmiyordu, birinci ve ikinci kaptanın cihazlarında irtifaya dair rakamlar değişiklik gösteriyordu.

Uçuş ekibi, buna rağmen uçuşa devam etmeye karar verdi ve Cakarta'ya güvenli bir şekilde indi.

Havayolunun başında bulunan Edward Sirait, daha önce yaptığı bir açıklamada, uçağın Bali'de bulunan Denpasar'dan Cakarta'ya uçarken 'belirlenemeyen bir teknik arıza' yaşadığını, ancak bunun çözüldüğünü söylemişti.

Sirait, "Eğer uçak bozulmuş olsaydı Denpasar'dan uçuşuna izin almak mümkün olmazdı. Ekibin raporunu aldıktan sonra sorunu anında çözdük" dedi.

Lion Air daha önce uçuş güvenliğiyle ilgili sorunlar yaşamış, 2016 yılına kadar Avrupa hava sahasına uçuşu yasaklanmıştı.

Uçak parçaları aranıyor

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Müdürü Sindu Rahayu düzenlediği basın toplantısında "Uçak radardan kaybolmadan önce havalimanına geri iniş izni istedi" dedi.

TSİ 02:30 sıralarında havalanan uçağın, bir saatlik bir uçuş sonrası Pangkal Pinang'a inmesi planlanıyordu.

Lion Air, Endonezya'nın en büyük düşük bütçeli havayolu şirketi. Boeing 737 MAX 8 modeli 2016'da hizmete girmiş olan bir uçak.

Sivil havacılık danışmanı Gerry Soejatman, BBC'ye açıklamalarında MAX 8 modelinin hizmete alınmasından bu yana sorunlar yaşadığını, bu sorunlar arasında irtifanın korunmasının da bulunduğunu söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Arama Kurtarma Dairesi sözcüsü Yusuf Latif, "Uçak, suyun 30-40 metre derinliğine düştü. Uçak parçalarını aramaya devam ediyoruz" dedi.

Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Muhammed Syaugi de "Kurtulan olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Kurtulan olmasını umuyor ve dua ediyoruz ancak henüz teyit edemeyiz" diye konuştu.

Lion Air yazılı açıklamasında pilot ve yardımcı pilotun 11 bin uçuş saatine sahip deneyimli pilotlar olduğunu söyledi.

BBC'nin edindiği bilgilere göre uçaktaki yolculardan en az 20'si Endonezya Maliye Bakanlığı çalışanıydı.

Bakan Nufransa Wire Sakti'nin sözcüsü, Pangkal Pinang'daki ofiste çalıştıklarını, haftasonu için Cakarta'da olduklarını söyledi. Ekibin düzenli olarak bu seferi yaptığı belirtildi.