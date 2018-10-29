Endonezya'da içinde 189 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'da Jakarta-Sumatra seferini yapan Boeing tipi yolcu uçağı kalkışından 13 dakika sonra denize düştü. Havayolu şirketi, kazada yaralı kurtulan yolcu olmadığını açıkladı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Jakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin, kaza mahallindeki suya batmakta olan uçak parçaları ve kişisel eşyaların görüntülerini yayınladıkları belirtildi. Ekipelrin, el çantaları, kıyafetler, cep telefonları, kimlik kartları ve ehliyetler buldukları ifade ediliyor.

Endonezyalı yetkililer, kara kutu bulunana kadar kaza nedeni hakkında spekülasyon yapamayacaklarını söylüyorlar.



Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı şefi Muhammed Syaugi, dalgıçların uçağın enkazını bulmaya çalıştıklarını belirtti ve Lion Havayolları’na Ağustos ayında teslim edilen Boeing737 Max 8 tipi uçağın yeni bir uçak olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan sivil havacılık danışmanı Gerry Soejatman, "MAX 8 modelleri 2016'da hizmete alınmalarından bu yana irtifanın korunması dahil birçok sorun yaşıyor" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti.

Öte yandan BBC'nin aktardığına göre uçakta 188 kişi bulunuyor ve bunlardan 1'inin çocuk, 2'sinin bebek, 5'inin de kabin görevlisi olduğu belirtildi.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi. Endonezya'nın Afet Yönetimi Müdürlüğü Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, Twitter'dan paylaştığı videoda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü ve uçağa parçaların denizde bulunduğunu aktardı.

Uçağın düştüğü bölgenin bulundupğu ve uçağın enkazına ulaşıldığı söylendi.

300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Uçağın enkazı Batı Cava’nın Karawang bölgesi açıklarında bulunurken, bölgedeki balıkçılar dahil 300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.