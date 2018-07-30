Endonezya'da deprem: Turist adası Lombok'ta doğa yürüyüşüne çıkan 266 kişi mahsur kaldı

Endonezya'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen depremde en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Tırmanma ve doğa yürüyüşü rotasıyla meşhur olan Rinjani Dağı'na çıkmak amacıyla yola çıkan 266 kişinin de mahsur kaldığı açıklandı.

Depremin tetiklemesiyle toprak kaymalarının yaşandığı, bunun da kaçış yollarının kesilmesine neden olduğu belirtildi. Yüzlerce arama kurtarma görevlisi dağda mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor.





Pazar yerel saatle sabah 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirirken 160'dan fazla kişi de yaralandı.

Ekiplere helikopterler de eşlik ediyor.

Yetkililer, 500'den fazla yürüyüşe çıkan turistin kurtarıldığını ancak 266 kişinin halen kurtarılmayı beklediğini aktardı. Tırmanışçı Khairul Azi, bir grup yürüyüşçüyle birlikte doğada mahsur kaldıklarını söyledi.

New Straits Times'a konuşan Azi, "Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz" dedi. Fransa, Tayland, Hollanda ve Malezya'dan yürüyüşe gelen çok sayıda kişi kurtarılmayı bekliyor.

Ölenler arasında yürüyüşe çıkan bir Malezyalı turist ile düşen kayaların altında kalan bir Endonezyalı turistin olduğu açıklandı.

Bali'nin komşusu

Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adada 60'dan fazla artçı deprem yaşandı. Bunların en büyüğü 5.7 şiddetinde oldu. Depremin ardından yüz binlerce ev zarara uğradı, yüzlerce kişi ise evsiz kaldı.

BBC Endonezce Servisi'ne konuşan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Yurttaş Koruma Direktörü Lalu Muhammad Iqbal ise "Deprem çok güçlüydü. Turistler panik ve korku halinde otellerini terk etti" dedi.

Depremler sık yaşanıyor

Aktif fay hatları ve volkanların yer aldığı ve Pasifik Okyanusu'nun tüm kıyılarını dolaşan Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke. 2016'da da Sumatra'da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne, 40 binden fazla kişinin de evinden olmasına yol açmıştı.