Endonezya'da deprem esnasında hayatı pahasına uçağın kalkmasına yardım eden kule görevlisi, ulusal kahraman ilan edildi

Batik Havayolları Pilotu Ricosetta Mafella, Endonezya'nın Palu kentini yerle bir eden deprem sırasında yaptığı son şey kullandığı uçağın kalkışını garanti altına almak olan Endonezyalı hava trafiği kontrolörü Anthonius Gunawan Agung için: "Çok üzgünüm. Ben de ölebilirdim. Hem benim hem kahramanım hem de ulusal kahramanımız" diye konuştu.

Mafella, 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung'un kendisinin ve uçaktaki yolcuların hayatını kurtardığına inanıyor.

Cuma günü öğleden sonra, Mafella'nın Batik Havayolları'na ait uçağı Palu Havaalanı'nın pistindeyken, kontrol kulesinde Agung vardı.

44 yaşındaki Mafella, "Kalkmak için acele ediyordum. Kafamın içindeki bir ses burdan derhal gitmem gerektiğini söylüyordu. Mürettebata ve yer görevlilerine işleri hızlandırmalarını söyledim" diyor.

Uçak 18:02'de pistte yola çıktı ve bir dakikadan kısa bir süre sonra da 7,5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Kontrol kulesi sallanmaya başlarken, Agung'un etrafındakiler kaçtı ancak o uçağın havalandığından emin olmak için kaldı.

Son sözleri "Batik 6321 kalkış izni verildi" oldu.

Daha sonra çıkışın kapandığını gören Agung, çökmek üzere olan kuleden atladı. Tedavi edilemeyi beklerken de öldü.

Mafella ve 147 yolcu ve mürettabatın yerde ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu.

Ancak Mafella kıyıdaki dev dalgaları kokpitten gördü. BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir dalganın büyük yarıçaplı bir daire şeklinde hareket ettiğini gördüm. Sürekli büyüyordu ama ne olduğunu bilmiyordum. Bir şeyler gördüğümü söylemek için kuleyi birkaç kez aramaya çalıştım ama yanıt alamadım" dedi.

Mafella neden yanıt alamadığını daha sonra öğrendi.

"Diğer hava trafik kontrollerinin de olduğu bir WhatsApp grubundayım ve birisi Agung'tan kuleden çıkmasını istediğini söyledi. Ama o 'Bekle, bekle, Batik (Havayolları) hala burada' demiş. Neler olduğunu duyduğumda dilim tutuldu."

Afette 1200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yetkililer sayının artmasından kaygı duyuyor.

Yardım kuruluşları depremden 1 milyondan fazla insanın etkilendiğini söylüyor.

Endonezya Hava Taşımacılığı Kurumu yetkilisi Yohannes Sirit, Agung'un kararının yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını söyledi ve ölümünün ardından iki kademe terfi aldığını söyledi.

Kurum Sözcüsü Didiet KS Radityo da Jakarta Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Agung hayatının son anlarına dek kendisini işine adadı ve uçak kalkana kadar kuleyi terk etmedi" dedi.