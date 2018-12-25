Endonezya'da can kaybı 400'ü aştı

Endonezya'da geçen Cumartesi meydana gelen tsunami felaketinde can kaybı 400'ü aştı. Endonezya doğal afet kurumunun sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, tsunami nedeniyle 429 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Java ve Sumatra adaları arasındaki Sunda Boğazı civarındaki sahil şeridini vuran tsunami dalgalarının neden olduğu felakette yaklaşık bin 500 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Endonezyalı yetkililer 154 kişinin ise hâlen kayıp olduğunu belirtti.

Sebep volkanik patlama

Uzmanlar, tsunami dalgalarının, sahile yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki volkanik adada geçen Cumartesi gecesi meydana gelen toprak kayması nedeniyle oluştuğu görüşünde. Yetkililerin elindeki bulgular, Anak Krakatau adasındaki yanardağda yaşanan patlama sonucunda kraterin bir bölümünün çöktüğünü ve okyanusun içine doğru kayarak tsunamiye neden olduğunu ortaya koyuyor.

Tahliye edilen 5 bini aşkın kişinin büyük bölümü, yeni bir tsunami yaşanabileceği endişesiyle evlerine dönemiyor. Uzmanlar bölgede oluşabilecek yeni tsunami dalgaları nedeniyle insanları sahil şeridinden uzak durmaları yönünde uyarmıştı.

Felaketin ardından birçok ev de yıkılmıştı. Bu nedenle binlerce kişi evsiz kaldı.

Enkaza dönen sahil bölgelerinde asker, devlet görevlisi ve gönüllülerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erken uyarı sistemi eksikliği

Görgü tanıklarının ifadelerine göre boyu üç metreye kadar ulaşan tsunami dalgaları, sahildeki insanları hazırlıksız yakalamıştı. Depremlerden kaynaklanan tsunamilerin aksine volkanik hareketlilik nedeniyle oluşan tsunamilerde erken uyarı sistemi etkin olarak kullanılamıyor. Bu nedenle yetkililerin bölge sakinlerini olası bir tsunami tehdidine karşı uyarabilmek için fazla zamanı olmuyor.

Endonezyalı yetkili Sutopo Purwo Nugroho, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Tsunami erken uyarı sisteminin olmaması çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Çünkü insanların tahliye edilmesi için zaman yoktu" demişti.

DW,AP,dpa/CÖ,ÖA

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