Endonezya'da çakılan uçağın neden düştüğü belli oldu

T24 Haber Merkezi

Jakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan Lion Air'e ait uçağın kara kutusu açıldı. Kazayı araştıran uzmanlar, kara kutuya göre uçağın hava hızı göstergesinin arıza yaptığını açıkladı. Araştırma ekibinde bulunan Endonezya'nın Ulusal Taşımacılık Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, uçağın yaptığı kazanın hava hızıyla alakalı olduğunu belirtti.

Tjahjono yaptığı basın açıklamasında uçağın çakıldığı uçuştaki hız ve yükseklik verilerinin son derece düzensiz olduğunu belirtti

Uzmanlar ayrıca kara kutudaki verilere göre uçağın hava hızı göstergesinin son 4 uçuşunda da aynı arızayı yaptığını belirtti. Kazaedelerin yakınlarının katılımıyla yapılan basın toplantısına Lion Air'in kurucularından biri de katıldı. Uçakta hayatını kaybedenlerin yakınları, uçağın son 4 uçuşunda da aynı arızayı yaptığını duyunca kurucuya tepki gösterdi.

Cava Denizi'ne çakılan uçakta 189 kişi hayatını kaybetmişti.