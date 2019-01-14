Endonezya'da çakılan uçağın kokpit ses kayıt cihazı bulundu

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Jakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan Lion Air'e ait 'Kokpit ses kayıt cihazı" bulundu. Düşen uçaktaki 189 kişi de hayatını kaybetmiş ve kazaya neyin neden olduğu kesin olarak bulunamamıştı.

CNN International'ın haberine göre uçağın iki kara kutusundan biri olan kokpit ses kayıt cihazı deniz zemininin 8 metre altında bulundu. Cihazın bulunmasının uçağın düşüş anında neler yaşandığını araştıran ekip için çok önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Ses kayıt cihazı yetkililer tarafından incelenecek.

Geçtiğimiz aylarda Lion Air uçağının pilotlarının uçuş süresince uçağın otomatik sistemleriyle mücadele etmek durumunda kaldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalar sonucu bu sorunun bir önceki uçuşta da meydana geldiği ancak sorunun çözülmediği de görülmüştü. Uçağın düşme sebeplerinden biri olduğu tahmin edilse de konu kesinlik kazanmamıştı.