T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da binlerce kişi yanardağdan kaçıyor

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Endonezya'nın Bali adasındaki Agung yanardağının patlama olasılığı nedeniyle, bölgede yaşayan binlerce kişi evlerini terkedip, volkandan uzakta kurulan kamplara sığındı

29 Eylül 2017 13:23

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Endonezya\'nın Bali adasındaki Agung yanardağının patlama olasılığı nedeniyle, bölgede yaşayan binlerce kişi evlerini terkedip, volkandan uzakta kurulan kamplara sığındı.

Endonezya ulusal afet yönetimi, yanardağın tepesinden beyaz duman çıkmaya başladığı geçen hafta ortasından itibaren \"acil durum\" ilan etti. Afet yönetimi, çevredeki yerleşiklerin tahliyesinin ardından, bölgesinde kalan ve sayıları 300 bini bulduğu tahmin edilen büyükbaş hayvanların da kraterden uzaklaştırılmasına çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

Yanardağın drone ile çekilmiş görüntüsü 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAEndonezya BaliAgungEndonezyaAfetGörüntü Dökümü Yanardağın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24